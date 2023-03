Morto in casa da 15 mesi, il figlio nega: “Mio padre è vivo in Svizzera, gli ho fatto gli auguri per la festa del papà”

La scoperta del cadavere nell'appartamento di un 84enne di Corigliano d'Otranto ha fatto scattare un'inchiesta sul figlio, accusato di aver intascato illegittimamente per mesi la pensione dell'anziano e sospettato anche di averlo ucciso. Disposta una perizia psichiatrica