Farnesina in allarme: “Dal Sudamerica possibili milioni di richieste di cittadinanza di oriundi”. Consolati in Brasile: 11 anni per un appuntamento

Sono già decine di migliaia e iniziano ad ingolfare i tribunali italiani per dimostrare discendenze che risalgono a metà '800. Il Ministero degli Esteri: "Persone che non hanno più legami linguistici né culturali con il nostro Paese". All'origine: la crisi economica e… » continua a leggere su REPUBBLICA.IT