Risultato storico per una società nata da poco ma che in soli 2 anni è riuscita a conquistare la serie D per poi vincerla l’anno successivo.

Questa vittoria è merito di un gruppo di ragazze straordinarie che nonostante mille difficoltà ha trovato la forza e la determinazione per andare avanti e raggiungere un traguardo straordinario. La gestione del gruppo è ad opera di 3 persone su tutte che hanno dato vita a questo progetto ed alla nascita della stessa società: Massimiliano Dima, Maria Malena ed Antonio Stara.

Le artefici di questo successo sul campo sono invece: Maria Malena, Aromolo Immacolata Antonella, Carluccio Ivonia, Pugliese Miriam, Dima Antonella, Capria Laura, Stasi Raffaella, Lettieri Carla, Vella Erika, Marinello Martina, Dell’aquila Federica, Affatato Alessia, Sestito Federica e Minò Francesca.

Sicuramente il merito va anche a tutti i dirigenti che hanno affiancato la squadra durante il percorso e soprattutto agli sponsor che hanno sostenuto il progetto.







ADVERTISEMENT

Con quella di domenica le ragazze hanno conquistato la 19^ vittoria consecutiva per 3-0, la 21^ se si contano le due vittorie per 3-0 in coppa, un vero e proprio record per una neopromossa. Ma quando è la passione a muoverti tutto è possibile soprattutto se si creare un ambiente famigliare all’interno e al di fuori del campo.

La società tiene a ringraziare i due Mister Stara e Malena per la loro competenza e professionalità invitandoli a continuare su questa strada, inoltre voleva ringraziare il numerosissimo e calorosissimo pubblico accorso a sostenere la squadra. L’assessore allo sport Alfì Ferdinando per il sostegno e la presenza alla gara, gli sponsor Storici che seguono e sostengono la squadra da più anni e quelli che si sono avvicinati quest’anno per la prima volta. In ultimo, ma non per importanza, queste fantastiche ragazze che dall’inizio del campionato ci hanno contagiato con la loro passione e determinazione. GRAZIE DI CUORE A TUTTI.