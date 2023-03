Pillole anticoncezionali e per prevenire l’hiv gratis, Aifa non decide

L’Agenzia del farmaco ieri ha rinviato il via libera alla Prep gratuita per chi ha rapporti a rischio e continua a non chiudere la vicenda degli anticoncezionali per le under 25 a carico delle Stato ADVERTISEMENT » continua a leggere su REPUBBLICA.IT