San Donato, miracolo in Toscana: corse in auto e clima da “amici miei” per salvare la Serie C

San Donato, miracolo in Toscana: corse in auto e clima da “Amici miei” per salvare la Serie CTavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d’Elsa sono insieme come Comune e come squadra, ma tutto con poche spese. Dal macellaio all’ironia » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT