Argentina, la prima da Campioni del mondo: 2-0 a Panama, per Messi botte e selfieAl Monumental l'amichevole per celebrare i campioni del Qatar. Gli avversari non risparmiano entrate dure poi si mettono in fila per omaggiare Leo, al gol numero 800 in carriera