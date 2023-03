ADVERTISEMENT

Il maitre Maiolo ci tiene particolarmente a visitare le scuole: “qui si mettono le basi per i professionisti del futuro “. Certamente la scuola insegna ma l’esperienza sul campo ti forma, in questo mestiere faticoso ma che è uno dei più belli al mondo. Emanuela racconta con orgoglio di tornare a Cirò Marina, dov’è cresciuta, nell’edificio scolastico dove si è diplomata da Geometra.

Nelle stesse aule che ha frequentato, racconta come da geometra è stata catapultata in questo ambiente, con sacrificio e studio è riuscita a crescere professionalmente. Ha esortato i giovani studenti a non fossilizzarsi, non essere solo attaccati allo stipendio e voler andar via dalla nostra Regione. Anche qui ci sono possibilità concrete di crescita. Il brand Maiolo sta diventando leader nella banchettistica e catering per grandi eventi, matrimoni soprattutto, gestendo servizi in fantastiche location dalla provincia di Crotone fino a Reggio Calabria. In tutte le stagioni.