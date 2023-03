Crotone. Crisi idrica, riunione in Regione: concordata l’implementazione idrica nell’invaso in località Sant’Anna

Ieri pomeriggio, convocata dal dirigente Generale Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, ing. Salvatore Siviglia, si è svolta una riunione per discutere della Convenzione tra la ex Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meridionale e l’Ente per l’Energia Elettrica