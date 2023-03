Da Mulattieri a Esposito, la colonia interista alla base dell’Italia Under 21

Non portano la maglia nerazzurra e alcuni hanno lasciato definitivamente il club, ma sei dei ragazzi di Nicolato che stasera alle 18 affrontano la Serbia portano impressa nella loro formazione le lezioni della Pinetina. In attesa, magari, di tornarci per dare linfa nuova alla squadra

» continua a leggere su GAZZETTA.IT







