Fontana e il nuovo stadio del Milan: “Cardinale vuole mettere la prima pietra in 2-3 anni”

Fontana e il nuovo stadio del Milan: “Cardinale vuole mettere la prima pietra in 2-3 anni”Il presidente della Regione Lombardia: “Non è detto che sia a La Maura anche se è la proposta più avanzata. In quel caso l’impianto sarebbe solo per il Diavolo. Mi piace l’idea che si manterrebbe gran parte del parco” » continua […]