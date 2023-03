“Francesco Totti guarda come viviamo nel tuo residence tra spacciatori e sputi”. Ma il business vale 730 mila euro all’anno

ADVERTISEMENT In via Tovaglieri e in via Val Cannuta i palazzi dove abitano centinaia di famiglie sono in condizioni di degrado assoluto: il Campidoglio paga affitti da decine di migliaia di euro. Uno degli edifici è di proprietà della Ten Immobiliare dell’ex capitano giallorosso » continua a leggere su REPUBBLICA.IT