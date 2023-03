Trento, condannato a un anno per un furto al supermercato da 8 euro: “Scusate, avevo fame”

La sentenza a due anni dal "colpo", trasformato in rapina perché l'uomo, ora in carcere per altri reati, aveva spintonato i dipendenti nel fuggire con la frittura e le due brioches non pagate. La sua lettera di scuse: "Avevo fame, perdonatemi"