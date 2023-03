Champions, ma quanto mi costi? I prezzi per i quarti delle magnifiche 8

Champions, ma quanto mi costi? I prezzi delle magnifiche 8Nessuno vuole perdersi i quarti di Champions. Ma quanto si deve spendere per andare allo stadio delle prime 8 d’Europa? Con un’annotazione: se non sei abbonato, è praticamente impossibile entrare, ancora di più all’estero che in Italia… » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT