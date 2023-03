Share on Twitter

Share on Facebook

Italia, momento delicato. Mancini, serve una scossa: non puoi sbagliare

Non vincere a Malta trasformerebbe la situazione critica in qualcosa di peggio. Con Cristante e Tonali iniezione d’energia. Politano-Gnonto subito con Retegui confermato al centro dell’attacco

» continua a leggere su GAZZETTA.IT