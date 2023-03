Roma, Dybala non basta: per la Champions serve una scossa in attacco

Delle 35 reti realizzate dai giallorossi, 13 sono della Joya. Per sperare di scavalcare una tra Milan, Inter e Lazio, servirà un segnale di vita di tutto il reparto offensivo