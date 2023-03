ADVERTISEMENT

Inter, quattro giorni di eventi negli Usa con Materazzi. E 20 tifosi possono partecipare

L’ex difensore nerazzurro è a capo di una delegazione del club in viaggio negli Stati Uniti per rafforzare il marchio oltreoceano: da Nike alla Nba e i club la programmazione è fitta, con i fan token che offrono diversi posti per vivere un appuntamento in prima persona

» continua a leggere su GAZZETTA.IT