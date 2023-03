Share on Twitter

Share on Facebook

Inter, De Vrij dice sì al rinnovo: ha fatto sapere alla dirigenza che vuole restare

Marotta gli ha proposto un rinnovo biennale alle cifre attuali, circa 4 milioni netti a stagioni, e il centrale olandese ha dato ai dirigenti il suo ok. A breve riunione per mettere nero su bianco. Dopo Calhanoglu è la seconda conferma importante, in attesa del sì di Bastoni (trattativa più complicata)

» continua a leggere su GAZZETTA.IT