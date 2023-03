Inter-Juve non finisce mai: i nerazzurri chiedono la riduzione della squalifica di D’Ambrosio

Nel dispositivo del Giudice Sportivo c'è scritto solo del gesto del nerazzurro nei confronti di Paredes e niente dell'argentino. Risultato: due turni di stop per Danilo, uno per lo juventino. Deciderà la Corte Sportiva d'Appello