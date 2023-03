Inter, sospiro di sollievo: Inzaghi recupera Skriniar per l’andata col Benfica

Dalla Francia si sono sparse voci che la stagione di Milan possa già essere finita a causa della lomboglutalgia, invece ad Appiano c’è la convinzione che sia convocabile per la trasferta di Coppa Italia a Torino (martedì 4 aprile) o per quella di Salerno (venerdì 7). Gosens, Dimarco e Bastoni sono ok; Dzeko alle prese con il mal di schiena

» continua a leggere su GAZZETTA.IT







