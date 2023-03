Studenti dall’estero, nei nostri atenei solo il 3 per cento. Peggio dell’Italia (ma di poco) solo la Grecia

Anche per l’Erasmus partono più ragazzi italiani degli stranieri che arrivano. “Per diventare attrattivi, puntare su Stem e corsi in inglese”. Il ministero sostiene: “Numeri in crescita nel 2021-2022” » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT