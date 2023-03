Alex Sandro, Miretti e Milik in gruppo: sono disponibili per Juve-Verona

Alex Sandro, Miretti e Milik in gruppo: sono disponibili per Juve-VeronaChiesa e Bonucci, come Pogba, hanno invece svolto ancora un lavoro personalizzato: i primi due saranno valutati nei prossimi giorni, il terzo ha ancora bisogno di lavorare un po' da solo