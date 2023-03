Gosens e Bastoni in gruppo, Dimarco e Dzeko quasi ok: Inzaghi sorride e aspetta Lautaro

In vista di un aprile denso di impegni, il tecnico ha recuperato tutti i giocatori infortunati, eccezion fatta per Skriniar. Domani rientreranno Lukaku, Brozovic e Calhanoglu, mentre l’argentino è atteso giovedì

