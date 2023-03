La Procura di Milano sull’uso dei trojan: “Fondamentale per le inchieste, senza lo spyware si rimane ai pesci piccoli”

La versione delle procura milanese che ne ha fatto ampio unso per l’indagine sulle false coperative che evadevano il fisco da oltre venti anni: “In un momento in cui è in discussione la possibilità di utilizzarlo, bisogna evidenziare quanto sia efficace questo strumento” » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT