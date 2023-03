Share on Twitter

Share on Facebook







ADVERTISEMENT

Libri, serie, film, canzoni e murales: l’impatto di Totti nella cultura pop

In Giappone c’è un diciassettenne che si chiama come lui, “Francescototti”. Tutto attaccato. L’ex capitano della Roma non è stato solo un calciatore

» continua a leggere su GAZZETTA.IT