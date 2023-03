L’Inter e la maledizione della fascia: quest’anno chi la indossa fa flop

Come l’anello del potere della trilogia di Tolkien, la fascia nerazzurra attrae ma porta alla rovina. Da quando Handanovic è stato sostituito da Onana, in nerazzurro si sono alternati diversi capitani ma non sono mai andati bene: rendimento altalenante, infortuni, poche presenze. Tutti eccetto Lautaro Martinez, capitano designato per la prossima stagione

