Riparte BeSports, il campionato ufficiale di Serie B su Ea Sports Fifa 23Sono 17 le squadre in campo per un campionato che si giocherà completamente in presenza nel corso di 5 week-end: 1-2 aprile, 22-23 aprile, 6-7 maggio, 13-14 maggio, per la struttura a gironi, e 3-4 giugno per i playoff e le finali » continua […]