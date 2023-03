La Roma crolla a Barcellona. Prende 5 gol ed esce dalla Champions

La Roma crolla a Barcellona. Prende 5 gol ed esce dalla Champions Le giallorosse, già sconfitte all'andata per 1-0, cadono nel ritorno dei quarti e chiudono così la loro prima esperienza in questo torneo. Restano però in corsa per scudetto e Coppa Italia