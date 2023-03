L’impegno di RADICI è portare alla luce verità storiche del territorio, quelle verità che non sempre troviamo nei testi scolastici. Dare luce a tradizioni e farle rivivere e conoscere attraverso convegni incontri e articoli, ma anche presentare opere letterarie, trattare tematiche sociali con impegno verso il sociale, l’ambiente, la salute, animali, cultura, solidarietà. Collaborando anche con altre associazioni, con scuole e comuni. La presidente di RADICI sezione “Anhea” di Roma 4, Katherina Pugliese, è nata il 13 Novembre del 1964 a Ludwigshafen (Germania), consegue il diploma di laurea in tecnico medico biologico e lavora presso l’Istituto Superiore di Sanità, occupandosi di HIV e di benessere psicofisico dei pazienti, in particolare di Qualità della vita. Il suo interesse per le tematiche socioculturali e per la valorizzazione delle tradizioni culturali l’hanno portata a sostenere alcuni esami alla facoltà di Sociologia presso La Sapienza di Roma. Dal 2016 al 2020 è stato membro attivo della Commissione Scuola e Ambiente del IV Municipio, presentando progetti rivolti alle scuole (cyberbullismo, Empatia, Educazione all’ affettività, Legalità e bene comune). Ha organizzato diversi convegni, come la rassegna stampa organizzata l’8 marzo presso la Biblioteca Aldo Fabrizi, con monologhi di Serena Dandini e Massimiliano Bruno. Aver avuto l’opportunità di ricoprire ruolo istituzionale nella Commissione Cultura e Scuola le ha dato maggiore esperienza e conoscenza nello sviluppo di idee progetti che possano congiungere diversi valori sociali. L’arte, in tutte le sue forme, l’ha sempre accompagnata, l’amore verso la pittura ed il teatro l’anno spinta a frequentare corsi e approfondimenti. Il suo grande interesse è riscoprire valori umani e percorsi storici che rappresentano il motore della vita. E’ l’insieme di questi impegni e passioni che hanno portato la Presidente Katherina Pugliese alla decisione di aprire una sezione RADICI, attraverso la quale poter continuare e ampliare il suo impegno, unitamente al suo staff formato da persone impegnate da sempre nel sociale e appassionate di arte e cultura, come ARIANNA GNASSO, nel ruolo di Vice presidente, (figlia di Katherina Pugliese) nata a Roma nel marzo del 2000. Ha conseguito la laurea triennale in Letteratura, Musica, e Spettacolo presso l’Università la Sapienza di Roma, nel gennaio 2023. Il teatro e la scrittura sono da sempre la sua passione, frequentando corsi di recitazione presso il Teatro 7 di Roma con il Gruppo Eleusis gestito dal Michele La Ginestra. Vincitrice delle olimpiadi di Italiano nel 2016 e delle Olimpiadi di filosofia nel 2018 nel liceo Filippo Maria Montessori. Classificata tra i primi dieci nel concorso letterario indetto dal liceo Filippo Juvarra di Venaria Reale (TO). ISABELLA MARCUCCI, nel ruolo di segretaria, è tecnico di laboratorio chimico, Collaboratore Tecnico presso l’Istituto Superiore di Sanità. Fa parte del coro polifonico “Cantores Musicae Mudi”. Frequenta la formazione di base di Educatori senza Frontiere. Per 8 anni ha recitato con la “compagnia del delfino” con lo scopo di aiutare l’associazione “Mary Poppins” del reparto Oncologico pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma. Svolge attività di volontariato come clown di corsia con l’associazione VIP Roma nella quale ha il ruolo di formatore, svolgendo anche altri progetti come il Progetto con l’Albero delle Storie di Scampia, Progetto per le scuole anche a livello nazionale. Catechista e animatrice presso la parrocchia con gruppi di ragazzi dai 4 ai 20 ma anche con genitori. Attività ed impegni nel sociale che mettono in evidenza il suo animo altruista e la sua sensibilità verso l’attenzione al prossimo. La sezione Radici di Roma 4 è stata denominata “Anthea” per distinguerladalla prima, essendo la seconda sezione nata a Roma. La prima sezione RADICI nata a Roma, è guidata dal Prof. Giuseppe Germanò, Cardiologo Geriatra e dalla dott.ssa Anna Caparra, Medico Internista al Policlinico Umberto I e Docente presso l’Università Sapienza di Roma. Sezione sempre impegnata con incontri e convegni interessanti. “Alla Presidente KatherinaPugliese, alla Vice Presidente Arianna Gnasso, alla segretaria Isabella Marcucci ed ai soci di sezione, auguriamo un buon inizio e buon lavoro. L’impegno verso il sociale è la base per costruire un mondo migliore”, come ha concluso Francesca Gallello al momento dell’insediamento.







