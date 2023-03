Grandissima prestazione per La Volley Cirò Marina che si impone per 0-3 (22-25/ 13-25 / 23-25) sul campo della capolista Decollatura e si porta al primo posto in classifica a pari punti con la Pallavolo Crotone.

Il primo set vede i cirotani imporre immediatamente il proprio gioco con i padroni di casa pronti a ribattere colpo su colpo, ne scaturisce una gara bella ed equilibrata. Le ottime prestazioni di Messina in regia e di Dima e Sicilia in difesa consentono ai ragazzi di mister Stara di avere maggior equilibrio in campo a beneficio di tutta la squadra. Il set si conclude con sul 22-25 con due muri consecutivi di Bortolotto e l’attacco vincente di Stara.

Di tutt’altro tenore il secondo parziale, il Decollatura accusa il colpo e la Volley Cirò Marina ne approfitta immediatamente, infatti con Dima prima e Stara poi, al servizio, si porta sul 3-13 con Mingrone e Bortolotto insuperabili a muro. Mister Simoncelli le prova tutte ma l’ottima prestazione di Dell’aquila e Maiurano consentono agli ospiti di condurre e concludere il set con il punteggio di 13-25.

Nel terzo set il Decollatura effettua il cambio dei centrali e questa mossa crea maggior stabilità nella formazione dei padroni casa facendo sì che la partita diventi nuovamente equilibrata. Si combatte su ogni pallone, d’altronde in campo ci sono la prima e la seconda forza del campionato, ed anche il punteggio è sempre in equilibrio fino al 15-15; sono i muri determinanti di Bortolotto e Mingrone a consentire alla Volley Cirò Marina di acquisire 4 punti di vantaggio, il resto lo fanno gli attacchi determinati di Dima, Stara e Bortolotto. Si va avanti così fino al 20-24 ma quando tutto sembrava volgere al termine c’è la reazione del Decollatura che prova a rientrare in partita complice anche qualche piccola disattenzione. I padroni di casa si portano fino al 23-24 , punteggio che costringe mister Stara a chiamare un time-out. Si rientra in campo determinati a chiudere l’incontro è così, ricezione perfetta di Stara, ottimo primo tempo di Messina per Mingrone che non si fa pregare e chiude il set e l’incontro sul 23-25.







Una bella prova di entrambe le formazioni, che ha divertito ed appassionato il numerosissimo pubblico presente.

Grande soddisfazione per tutta la società che dopo aver vinto il campionato di Serie D Femminile vede anche la squadra maschile al primo posto nel proprio campionato di categoria. Da applausi la prestazione ed i sacrifici che questi ragazzi stanno affrontando nello svolgere i propri allenamenti lontano dal campo di gioco.

Appuntamento a Domenica 2 Aprile per l’ultima gara casalinga della Serie D femminile che nell’occasione festeggerà con tutti i suoi tifosi e con chiunque voglia unirsi alla festa per la promozione in Serie C Femminile.