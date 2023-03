Pinamonti punge Mancini: “Retegui in azzurro un po’ mi ha dato fastidio”

L'attaccante del Sassuolo ha ricevuto il premio "Amico dei Bambini" come Pioli, D'Ambrosio, Rovella e Perin, ha anche detto: "Diventa però uno stimolo per fare meglio"