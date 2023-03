Che fine ha fatto Pogba? Segnali positivi ma niente forzature: obiettivo Sporting

Che fine ha fatto Pogba? Segnali positivi ma niente forzature: obiettivo SportingDalle ultime visite al J Medical riscontri confortanti per il recupero dall'infortunio all'adduttore, il francese spinge per rientrare ma lo storico consiglia cautela in vista dell'Europa League a metà aprile » continua a leggere su GAZZETTA.IT