Il calvario di Ibra col Milan-bis: due interventi e 68 partite saltate

In poco più di tre anni Zlatan si è fermato tredici volte – per poi ripartire sempre – e se l’è vista con svariati problemi: dai muscolari a quelli articolari, passando per il Covid

