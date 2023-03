L’ex terrorista Cavallina: “Io la mia pena l’ho scontata, a Parigi rispettino le vittime”

ADVERTISEMENT Già espontente dei Pac, ha passato 12 anni in prigione. E a di quelli riparati in Francia dice: “Non mi sento di condannarli”. Ma anche: “Capisco le vittime che cercano vendetta, eppure la strada è il dialogo”. E sul carcere: “Meglio pene alternative come i servizi sociali” » continua a leggere su REPUBBLICA.IT