Migranti, tensostrutture nei porti, tendopoli per l’accoglienza e navi per svuotare Lampedusa: così il Viminale si prepara all’estate

A fronte dei bandi deserti, alcuni prefetti del nord Italia ipotizzano requisizioni di strutture e terreni per campi mobili. Piantedosi pensa a un contributo straordinario di 500 euro per velocizzare i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Italia