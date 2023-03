Pescatori e ricercatori in difesa del mare di Sardegna: “Un’app ad hoc per segnalare la plastica in acqua”

Il progetto frutto della collaborazione tra il Parco marino dell’Asinara e varie università. La sperimentazione partirà l’11 aprile in occasione della Giornata del mare » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT