Roma, senti Abraham: “Tornare al Chelsea? Mai dire mai…”

Roma, senti Abraham: “Tornare al Chelsea? Mai dire mai…”L’attaccante giallorosso in un’intervista a Four Four Two: “Ora penso solo al giallorosso, ma il futuro può essere ovunque. Mourinho? Un leader che va ascoltato e basta” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT