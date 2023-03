Allegri: “Chiesa non convocato, Di Maria dalla panchina. Pogba? Al momento non so”

Allegri: "Chiesa non convocato, Di Maria dalla panchina. Pogba? Al momento non so"Il tecnico bianconero alla vigilia della ripresa del campionato col Verona: "In difesa devo decidere ancora, Alex Sandro è stato tre settimane fermo e martedì c'è un'altra partita importante in Coppa Italia: deciderò domattina la formazione" » continua a leggere su GAZZETTA.IT