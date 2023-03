Share on Twitter

Dalle papere e la lite con i tifosi dell’Ajax alla possibile cessione: la parabola di Onana

Un anno fa André commetteva errori in Coppa d’Africa e con l’Ajax, ora ha attirato su di sé gli occhi del Chelsea e la sua cessione potrebbe aiutare l’Inter sul mercato. In mezzo una macchina distrutta, l’esclusione da parte di Ten Hag, il declassamento di Handanovic e i miracoli in Champions: ecco i passaggi salienti dell’intenso anno del camerunense

