Finanziamento illecito, per Emiliano chiesta condanna a un anno di reclusione. Il presidente pugliese: “Confido nella giustizia”

Il processo in corso a Torino per il presunto abuso durante le primarie Pd del 2017. Chiesta anche una multa da 90mila euro: stessa condanna proposta per il parlamentare pd Claudio Stefanazzi, richiesta di 8 mesi per i due imprenditori imputati » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT