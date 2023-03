Ed è giusto celebrare ed evidenziare questa ricorrenza che accomuna tutti, non solo gli sportivi, nell’affetto che lega la città ai colori della nostra squadra del cuore.

Il calcio sicuramente è uno sport popolarissimo, seguito a tutte le latitudini.

Ma qui a Crotone assume una connotazione particolare.

Una simbiosi perfetta tra la squadra non solo con gli sportivi ma con tutta la comunità cittadina.

La “famiglia” del Crotone Calcio è fortemente legata alla “famiglia” della città di Crotone.

Non ho seguito, allo stadio, il Crotone in serie “A” e nemmeno in serie “B”.

Ho deciso di farlo in questa stagione, difficile ed allo stesso tempo esaltante.







L’ho fatto sull’esempio dei nostri sportivi, i quali, sostengono la squadra in ogni frangente, soprattutto quelli più complicati.

Il vero sportivo crotonese è fatto così: felice quando il Crotone viaggia con il vento in poppa ma pronto a sostenere i colori rosso blu soprattutto quando le cose non vanno per il verso giusto.

Cento anni di successi, alcuni particolarmente esaltanti come le tre stagioni in serie A e, nel recente passato, le promozioni nelle varie categorie partendo dai dilettanti fino ad arrivare ai massimi livelli professionistici.

Momenti di gioia collettiva ed anche di delusione. Proprio come la vita.

Ma sempre pronti a ricominciare sostenendo i valori dello sport che sono anch’essi valori di vita.

Una ulteriore considerazione: in un contesto globale dove il calcio ha assunto proporzioni che esulano dagli aspetti sportivi, la squadra e la società hanno sempre mantenuto una dimensione “familiare” privilengiando gli aspetti umani e sociali da quelli meramente legati ad aspetti di natura economica.

Non era semplice in un’epoca in cui tutti si è trasformato, portandosi via anche la “leggerezza”, l’aspetto pioneristico ma genuino che accompagnava il calcio di un tempo.

Il Crotone calcio ci è riuscito. E questo ci riempe di orgoglio.

Così come orgogliosamente, come comunità, possiamo guardare a quella maglia che ha gli stessi colori della città.

Rosso e blu che non sono solo i colori di una squadra.

Sono un simbolo, un simbolo di unità e di appartenenza.

Buon compleanno F.C. Crotone, con tutto il cuore da parte della comunità cittadina.