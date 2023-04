Ambrosini: “Corro per mio figlio, ha il diabete di tipo 1 e la ricerca è fondamentale”

Alessandro, 2 anni, è affetto da una malattia contro la quale non esiste cura. L'ex Milan parteciperà dunque alla Milano Marathon (con Dida, Costacurta e Shevchenko) per aiutare la ricerca