Gli anni da riserva, gli idoli Handa e Buffon, i rigori parati: Inter, ecco chi è Vicario

Ha giocato in Serie D, è stato riserva di Meret, Audero, Cragno e Facchin e ha dovuto aspettare i 25 anni per essere titolare in Serie A, ma adesso è alla seconda stagione da protagonista con l'Empoli, è nel giro della nazionale e vale 20 milioni. L'Inter vuole lui in caso di cessione di Onana,