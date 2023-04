Magia di Capac: il Torino sfiderà il Sassuolo nella finale del Viareggio

Magia di Capac: il Torino sfiderà il Sassuolo nella finale del Viareggio Battuto il Bologna grazie alla punta romena. I granata si giocano per la decima volta il titolo. Il Sassuolo campione in carica batte 3-1 la Fiorentina: di Loporcaro, Ajayi e Mata le reti degli emiliani, Ofoma su rigore per i viola » continua a […]