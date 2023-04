Ora è ufficiale: niente Roma per i tifosi del Feyenoord, c’è un’ordinanza della Prefettura

ADVERTISEMENTOra è ufficiale: niente Roma per i tifosi del Feyenoord, c’è un’ordinanza della Prefettura Emesso un provvedimento di chiusura del settore ospiti dell’Olimpico e di divieto di vendita dei biglietti per tutti gli altri settori ai residenti in Olanda. Ma c’è comunque allerta per il possibile arrivo in città dei tifosi » continua a leggere su […]