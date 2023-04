ADVERTISEMENT

Inter, se Inzaghi salta subito in pole Chivu. E per il futuro quattro big nel mirino

In caso di figuraccia europea a Lisbona la dirigenza potrebbe già cambiare: il tecnico della Primavera è il candidato numero uno come traghettatore, per la prossima stagione circolano diversi nomi di primo piano

» continua a leggere su GAZZETTA.IT