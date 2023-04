Lunedì 10 Aprile l’associazione “Le Quattro Porte” trasformerà la località Frandina-Cirò in un luogo pieno di svago e relax per un’intera giornata. “Un c’è pacia nta l’olivi” in una nota l’associazione- promette un mix di divertimento fuori dagli schemi grazie ad un fitto programma curato nei minimi particolari, offrendo come ogni anno la possibilità alle persone di vivere diverse emozioni a contatto con la natura e in ottima compagnia. Questo il programma: alle ore 11:00 start area pic-nic immersa nel verde e tra gli ulivi secolari; ore 14:30 il gruppo folcloristico Castrum Sound di Castrovillari, un gruppo di musica etno-popolare del Sud Italia, come la tarantella calabrese, la pizzica salentina e la tammurriata, per uscire dalla tradizione nuda e cruda che rappresentava il gruppo folcloristico tenendo comunque alla base gli strumenti popolari ritmici e melodici della propria terra, come il tamburello, e aggiungendo cassa di batteria e pianoforte. Sono i vincitori del concorso Sila Music Fest. Segue alle ore 16.30 il gruppo “Ciccio Nucera e band”, musicista della tradizione popolare grecanica, virtuoso organettista e grande suonatore di tamburello. Collabora con tantissimi artisti e in particolare con la Calabria Orchestra. Nel 2014 ha avviato il progetto “La tarantella crea dipendenza” un tour fortunato e di grande impatto, che ha riscosso un’importante risposta del pubblico. Nucera ha girato in lungo e in largo il territorio calabrese con una serie di appuntamenti, partecipando anche a kermesse nazionali ed internazionali. Già Direttore artistico del Paleariza, ad oggi continua a riempire le piazze con il suo tour travolgente. Ciccio Nucera è accompagnato da una band di 7 elementi con musica totalmente dal vivo e frutto di ricerche e tradizione con i veri strumenti della cultura popolare e con una struttura tecnica di grande rilievo tecnico e scenico. Si prosegue poi con lo” Special guest Davis Muccari” di Palermiti, utilizza strumenti musicali della tradizione popolare, ha studiato pianoforte, solfeggio e canto, si è specializzato nell’organetto diatonico e strumenti a fiato. Insomma, un grande evento targato “Le Quattro Porte”, in grado di conciliare territorio, tradizioni, spettacolo per una pasquetta strepitosa.







ADVERTISEMENT