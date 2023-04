Giorgia Tripoli, l’avvocata che in Friuli Venezia Giulia insidia il Terzo Polo: «Chi dice che noi siamo solo no vax non ha capito un cavolo»

Giorgia Tripoli, 40 anni, è portabandiera della lista «Insieme liberi», che dà voce al popolo no vax e no green pass: «Siamo cittadini liberi contro globalizzazione e mondialismo»