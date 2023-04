Gli artisti creano con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, ma sul copyright scoppia la battaglia

Il caso della disegnatrice americana Kris Kashtanova, che ha perso i diritti sul suo graphic novel "Zarya of the Dawn" dopo che i funzionari si sono accorti che era stato eseguito con "l'aiutino" della piattaforma Midjourney