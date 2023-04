Inter, la Curva Nord minaccia: “Pazienza finita. Ora i risultati, o vi tratteremo come meritate”

Inter, la Curva Nord minaccia: “Pazienza finita. Ora i risultati, o vi tratteremo come meritate”Comunicato degli ultrà: “Rispettate la nostra maglia e la nostra storia, chi non dà tutto non dà niente” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT