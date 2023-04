L’Empoli ritrova il sorriso grazie a un rigore di Caputo: per il Lecce 5° k.o. di fila

La gara è iniziata alle 19.30, con un'ora di ritardo, per un principio d'incendio avvenuto nello spogliatoio della squadra di casa verso le 17. Il gol decisivo al 62', con la massima punizione fischiata per un fallo di […]